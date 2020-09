Einsatz : Feuerwehr übt am Freitag an der Römerbrücke

Feuerwehr übt am Freitag an der Römerbrücke

Trier Die Trierer Feuerwehr übt am Freitag, 25. September, von 9 bis 12 Uhr an der Römerbrücke. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Die Facheinheit Höhenrettung und die diensthabende Wachabteilung der Berufsfeuerwehr trainieren die Rettung verunglückter Menschen von der Brücke und den Brückenpfeilern.

Weil dabei Feuerwehrfahrzeuge zum Einsatz kommen, darunter die große Drehleiter, sind Rad- und Fußweg Richtung Trier-West an der Übungsstelle gesperrt. Radfahrer und Fußgänger werden an der Einsatzstelle vorbeigeleitet. Auch das Boot St. Barbara der Feuerwehr ist an der Übung beteiligt.