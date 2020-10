Zeugen gesucht : Feuerwehr weicht Gegenverkehr aus – Verursacher flüchtet

Morbach Bei einem Verkehrsunfall im Hunsrück ist laut Polizei ein Fahrzeug der Feuerwehr Morbach beschädigt worden. Der Fahrer war einem entgegenkommenden LKW ausgewichen und dabei an die Schutzplanke gefahren.

Nach bisherigen Ermittlungen geschah der Unfall am Donnerstag gegen 15.20 Uhr am Ortsausgang Rapperath in Richtung Morbach. Der unbekannte Fahrer eines weißen LKW mit Anhänger, beladen mit zwei großen Containern, fuhr in Richtung Rapperath. In einer Rechtskurve kam der LKW-Fahrer auf die Gegenfahrbahn, so dass der Fahrer des Feuerwehrautos nach rechts ausweichen musste. Dabei kollidierte das Einsatzfahrzeug mit der Schutzplanke.