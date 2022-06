Blaulicht : Feuerwehr wird zu Haus der Jugend in Wittlich gerufen

Wittlich Derzeit ermittelt die Polizei wie es zu dem Brand am Wittlicher Haus der Jugend kommen konnte. Zeugen werden gesucht.

In den Morgenstunden des 16.06.2022 wurde die Polizei Wittlich gegen 05:25 Uhr über einen Brand in der Kurfürstenstraße in Wittlich informiert, teilt die Polizei mit. Im rückwärtigen Bereich des Haus der Jugend ging eine Holzverkleidung, aus bislang ungeklärten Gründen, in Flammen auf.