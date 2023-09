In der Diedenhofener Straße Feuerwehreinsatz bei JTI in Trier-Euren: Glutnester in der Papierabsauganlage

„Der Alarm hat offensichtlich auf eine große Hitzeentwicklung in Teilen der Papierabsauganlage reagiert. Es gibt keine Flammen, kein Feuer, da scheinen Glutnester zu sein“, erklärte Sprecherin Heike Lau. Die Anlage zieht sich in Form von Rohren durch Teile der Produktion – und das in mehreren Metern Höhe. Das macht die Suche aufwendiger. Um 20 Uhr waren die Einsatzkräfte noch immer damit beschäftigt, die Nester ausfindig zu machen.