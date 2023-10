Rauchmelder schlugen Alarm Feuerwehr im Einsatz bei der Sparkasse Trier

Ein Schwelbrand am Gebäude der Sparkasse Trier an der Theodor-Heuss-Allee hat am Dienstag die Feuerwehr alarmiert.

31.10.2023, 15:47 Uhr

Feuerwehreinsatz an der Sparkasse Trier Foto: TV/Agentur Siko

Von TV REDAKTION und Andrea Weber