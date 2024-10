Schule geräumt Bauarbeiten lösen Feuerwehreinsatz an Realschule plus in Trier-Ehrang aus

Trier-Ehrang · Ein Feuerwehreinsatz an der Realschule plus in Trier-Ehrang führte am Mittwochmorgen zur Räumung des Gebäudes mit rund 500 Schülern. Verletzt wurde niemand.

03.10.2024 , 13:59 Uhr

Weil Rauch und Qualmgeruch in der Ralschule plus in Trier Ehrang festgestellt worden war, rückte die Berufsfeuerwehr Trier zum Einsatz aus. Am Ende stellte sich heraus, dass lediglich ein Türleiste bei Arbeiten angefangen hatte zu kokeln (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat