Blaulicht : Auto brennt in Kueser Waschanlage - niemand wird verletzt

Das Auto ist in der Waschanlage komplett ausgebrannt. Leserfoto Foto: TV/Leserfoto

<irspacing style="letter-spacing: 0.01em;">Bernkastel-Kues</irspacing> Mehrere Bürger schlugen am späten Donnerstagnachmittag bei der Feuerwehr in Bernkastel-Kues Alarm. Sie beobachteten eine starke Rauchentwicklung in der Waschanlage in der Gewerbestraße im Stadtteil Kues.