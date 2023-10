Technischer Defekt Feuerwehreinsatz bei Garagenbrand in Kell am See

Kell am See · Die Feuerwehr musste am Sonntagabend zu einem Einsatz in Kell am See ausrücken. In einer Garage war ein Brand ausgebrochen, welcher drohte auf ein Haus überzugreifen.

16.10.2023, 06:28 Uhr

17 Bilder Feuerwehreinsatz bei Garagenbrand in Kell am See 17 Bilder Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes