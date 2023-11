Brandursache wird ermittelt Großeinsatz in Ayl: Leerstehendes Gebäude komplett abgebrannt (Fotos)

Update | Ayl · Am Montag hat es in Ayl gebrannt – 77 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

14.11.2023 , 07:13 Uhr

16 Bilder Einsatz in Ayl – Schuppen abgebrannt 16 Bilder Foto: TV/Agentur Siko

Von Siko Agentur und Bernd Wientjes