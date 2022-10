Schnelle Reaktion : In Bitburg brennt am Freitagabend ein Traktor – rund 30.000 Euro Schaden

In Bitburg brennt am Freitagabend ein Traktor – rund 30.000 Euro Schaden

Bitburg Am Freitag hat in Bitburg ein Traktor Feuer gefangen. Ein Passant konnte Schlimmeres verhindern.

Am Freitagabend wurde die Polizeiinspektion Bitburg gegen 19.40 Uhr über Notruf darüber informiert, dass in der Donatusstraße ein Traktor brennt. Der Brand konnte noch vor Eintreffen der sofort alarmierten Feuerwehren durch einen Passanten eingedämmt werden. Eine Ausbreitung auf eine angrenzende Scheune konnte so vermutlich verhindert werden. Etwa 25 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bitburg löschten das Feuer endgültig.