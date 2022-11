Feuerwehreinsatz in Daun

Daun Feuerwehreinsatz am Freitagnachmittag in Daun.

Daun (mh) Wegen eines vermeintlichen Kaminbrands in der Maria-Hilf-Straße in Daun ist am Freitagnachmittag die Feuerwehr Daun mit gut zwei Dutzend Kräften ausgerückt. Es wurde aber rasch festgestellt, dass es zu keinem offenen Brand gekommen war. Vermutlich hatte ein Windstoß dafür gesorgt, das Rauch unten aus dem Kamin austrat. Es war keinerlei Schaden entstanden.