Ursache unbekannt Feuerwehreinsatz in Ehrang wegen Schmorbrand

Trier-Ehrang · Die Feuerwehr musste am Montagmittag zu einem Einsatz in der Oberstraße in Trier-Ehrang ausrücken. In einem Sicherungskasten eines Wohnhauses war ein Schmorbrand ausgebrochen.

29.05.2023, 15:24 Uhr

8 Bilder Schmorbrand in Sicherungskasten in Ehrang 8 Bilder Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur