Blaulicht : Wohnungsbrand in Pfalzel

Foto: TV/Frank Göbel

Pfalzel In einer Wohnung in der Pfalzelerstraße ist laut der Feuerwehr Trier am Mittwochabend ein Feuer ausgebrochen. Das Feuer konnte von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht werden. Ob jemand verletzt wurde, ist noch unklar.