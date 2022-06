Blaulicht : Feuerwehreinsatz in Prüm: Plastikfolie an Gartenzaun ging in Flammen auf

Foto: Agentur Siko

Prüm Plastikfolie war am Freitag in Prüm in Brand geraten. Deshalb musste die Feuerwehr anrücken.

Zu einem gemeldeten Gebäudebrand musste am Freitagnachmittag gegen 15.10 Uhr die Feuerwehr in die Oberbergstraße in Prüm ausrücken. Als die Feuerwehr vor Ort war, brannte auf einer Länge vom mehreren Metern die Plastikfolie, die als Sichtschutz von einem Gartenzaun stammt.