Blaulicht : Feuerwehreinsatz in Trier-Feyen: Fünfjähriger Junge wohlauf

Feuerwehreinsatz in Trier-Feyen: Fünfjähriger Junge wohlauf

Trier Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Trier sind am Dienstag um 15.36 Uhr wegen eines Wohnungsbrands in der Pellinger Straße alarmiert worden.

Beim Eintreffen am Einsatzort in Trier-Feyen/Weismark stellte die Feuerwehr fest, dass eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus verraucht war. Ursache war vermutlich angebranntes Essen auf dem Herd.

Der Notarzt untersuchte vor Ort einen fünfjährigen Jungen, bei dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestand. Der Verdacht bestätigte sich laut Feuerwehr jedoch nicht, dem Jungen ging es gut.