Kabelbrand LKW-Brand in Ehrang

Trier · Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem LKW-Brand in der Hafenstraße in Trier-Ehrang ausrücken. An dem Fahrzeug hatte sich ein Kabelbrand entwickelt.

05.12.2023 , 06:26 Uhr

Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem LKW-Brand in der Hafenstraße in Trier-Ehrang ausrücken. Foto: Agentur Siko

Von Siko Agentur