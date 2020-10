Blaulicht : Feuerwehreinsatz nach Verpuffung in Heizungsanlage

Foto: TV/Frank Göbel

Trier In Trier ist die Feuerwehr am Freitagabend wegen einer Verpuffung in einer Heizungsanlage ausgerückt.

Nach Angaben der Berufsfeuerwehr kam es gegen 17 Uhr zu dem Einsatz in der Christophstraße, nachdem ein Wohnungsbrand gemeldet worden war.

Vor Ort stellten die Wehrleute fest, dass es zu einer Verpuffung in der Heizungsanlage im Kellerbereich gekommen war, der verraucht war. Die Wohnungen im betroffenen Haus und in den Nachbargebäuden wurden auf Kohlenmonoxid überprüft. Verletzt wurde niemand.