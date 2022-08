Blaulicht : Feuerwehr löscht überhitzte Bremsen an Anhänger

Foto: Agentur Siko

Trittenheim In Trittenheim musste die Feuerwehr am Montagmorgen ausrücken, weil sich an einem LKW-Anhänger die Bremsen überhitzt hatten.

Weiterleiten Drucken Von Agentur Siko