Polizei : Brennendes Geläst sorgt für Feuerwehreinsatz

Foto: Fritz-Peter Linden

Oberehe-Stroheich/Dreis-Brück (red) In einem einem Waldgebiet zwischen Oberehe und Brück ist am Samstagnachmittag Geäst in Brand gesetzt worden.

Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilt, bemerkte ein jugendlicher Fahrradfahrer den Qualm und verständigte die Feuerwehr. Als er zum Tatort zurückkam, war der Täter verschwunden. Es soll sich vermutlich um einen Jugendlichen handeln. Er soll 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und vermutlich blond gewesen sein. Er trug ein helles T-Shirt und eine dunkle Hose.

Wegen der frühzeitigen Entdeckung des Brands und des schnellen Eintreffens der Feuerwehren verbrannten nur auf dem Boden liegende Äste und der Stamm einer Fichte auf einer Fläche von rund zehn Quadratmeter.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand wegen der Trockenheit schnell auf andere Bäume übergegriffen hätte. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Dreis-Brück, Dockweiler und Waldkönigen mit mehreren Löschfahrzeugen und 41 Feuerwehrleuten.