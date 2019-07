Brandschutz : Feuerwehreinsatz wegen Grillkohle in Grünschnitt-Sammelstelle Mehring

Feuerwehreinsatz wegen Grillkohle in Grünschnitt-Sammelstelle Mehring

Mehring Die Feuerwehr hat am Samstagabend auf der Grünschnittsammelstelle in Mehring (Landkreis Trier-Saarburg) einen Bereich abgelöscht, wo sich ein größerer Brand zu entwickeln drohte.

Einer der Zeugen alarmierte die Feuerwehr, während der andere das auflodernde Feuer mehrfach mit seinen Stiefeln austrat. Dabei fiel den Männern nach Informationen des Trierischen Volksfreunds auf, dass jemand zuvor dort offenbar Grillkohle-Reste abgelagert hatte, die das Grüngut vermutlich in Brand gesetzt hatten.

Das Ablagern von Grillkohle auf Grünschnitt-Sammelstellen ist nicht nur verboten, sondern könnte als grobe Fahrlässigkeit ausgelegt werden – gerade angesichts der großen Trockenheit. „Würde ein Verursacher ausfindig gemacht, könnten ihm die Kosten für den Feuerwehreinsatz womöglich in Rechnung gestellt werden“, sagt Wehrleiter Loskyll. Vor einigen Jahren sei die Grünschnittsammelstelle in Schweich in Brand geraten. Damals sei ein Radlader eingesetzt worden, um den großen Grüngut-Haufen zu verteilen und mögliche Glutnester zu löschen.