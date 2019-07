Unwetter : Umgestürzte Bäume, vollgelaufene Keller in der VG Gerolstein

Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer und mehr Schäden hat das Unwetter am 26. Juli 2019 in Gerolstein und Umgebung hinterlassen. Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Gerolstein (red) Die Feuerwehren der VG Gerolstein sind am Wochenede zu mehreren Einsätzen ausgerückt. Am Freitagabend wurde ein Dach abgedeckt, Wasser drang in ein Gebäude ein, es gab mehrere umgestürzte Bäume.

Überflutungen in der VG Gerolstein. Foto: TV/Feuerwehr Gerolstein

