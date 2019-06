Polizei : Feuerwehren löschen Brand in einer Garage

Foto: TV/Roland Morgen

Mannebach/Gillenfeld (red) Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren aus Mannebach und Retterath konnte am Sonntagmittag ein Brand in einer Garage in der Mannebacher Dorfstraße gelöscht und laut Polizei Schlimmeres verhindert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken