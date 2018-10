Feuerwehren proben in Wasserbilligerbrück den Ernstfall

räfte von Feuerwehr und Rettungsdienst haben gemeinsam mit der Deutschen Bahn und der luxemburgischen Bahngesellschaft CFL am Samstagnachmittag einen Bahnunfall auf der Grenzbrücke in Wasserbilligerbrück geübt. Von Florian Blaes

Das Einsatz-Szenario: Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr fuhr eine Regionalbahn auf der Strecke zwischen Mertert und Igel. Der Zug hat gerade den Bahnhof verlassen, als ausgerechnet auf der Grenzbrücke bei Wasserbilligerbrück die Oberleitung abreißt. Nach dem Ausfall der Elektronik leitet der Triebfahrzeugführer eine Schnellbremsung ein. Eine Schulklasse, die im Zug mitfährt, gerät in Panik. Eine Frau öffnet unvermittelt die Tür mit dem Notschalter. Sie springt in das Gleisbett und verletzt sich dabei.

Umgehend wird der Notruf abgesetzt. Es dauert nicht lange, bis die Rettungsdienste von der CIS Grevenmacher-Mertert mit ihren Feuerwehrfahrzeugen und dem Rettungswagen an der Unglücksstelle eintreffen. Sie erkennen den Ernst der Lage und fordern Unterstützung aus Deutschland an. Die Feuerwehren aus Igel und Langsur brauchen nicht lange, um ihren Kollegen aus Luxemburg zur Hilfe zu eilen.

Doch bevor der Strom in den Oberleitungen nicht abgeklemmt ist, können die Einsatzkräfte das Gleisbett nicht betreten. Notfallmanager der DB und der CFL treffen ebenfalls an der Einsatzstelle ein. Die Fahrdienstleiter aus Konz-Karthaus und Wasserbillig erhalten die Information, dass der Strom abgestellt ist. Nun gilt es, trotzdem die Leitungen zu erden. Nachdem dies auf beiden Seiten des Zuges geschehen ist, können die Rettungsmaßnahmen beginnen.

Die Einsatzkräfte stellen fest, dass noch 25 Menschen im Zug sind. Nach und nach können 22 von ihnen von der Feuerwehr aus Luxemburg und Deutschland in Sicherheit gebracht werden. Währenddessen wird die verletzte Frau auf dem Gleisbett vom Rettungsdienst erstversorgt. Mit einer Drehleiter und einer Schleifkorbtrage kann die junge Frau schließlich gerettet und dem Notarzt übergeben werden. Eine weitere Schwierigkeit besteht darin, einen Rollstuhlfahrer mit der Drehleiter aus dem Zug zu retten.

Nachdem alle Fahrgäste in Sicherheit sind, wird der verunglückte Zug mit Hilfe einer Lok geborgen.

Bei der Übung können DB und CFL die internen Meldewege, das Zusammenspiel zwischen den beteiligten Fahrdienstleitern der CFL und der DB sowie der Rettungsorganisationen überprüfen. Im Anschluss an die Übung treffen sich alle Beteiligten zu einer „Manöverkritik“ am Bahnhof Wasserbillig.