Geld weg : Fieser Taschendiebstahl in Schweich - Polizei sucht Zeugen

Schweich Ganz schön dreist: In Schweich hat ein Unbekannter einer Frau in einem Geschäft den Geldbeutel gestohlen. Von den Tätern gibt es eine Beschreibung. So hat sich der Diebstahl abgespielt.

Ein bislang unbekannter Täter hat laut Polizei am Samstag, 25.09., gegen 15 Uhr, einer Kundin des TEDI Markts in Schweich eine Geldbörse gestohlen. Als Ablenkung stieß der Täter die Kundin an und entschuldigte sich bei ihr. An der Kasse bemerkte die Geschädigte, dass ihre Geldbörse abhandengekommen war. Der Täter war in Begleitung von zwei weiteren jungen Männern, welche zuvor den Laden in unbekannte Richtung verließen.

Die Kundin beschrieb den Täter wie folgt: männlich, ca. 16 bis 20 Jahre alt, südländisches Aussehen, schwarze dunkle Haare, Halstuch teilweise ins Gesicht gezogen, dunkle Jacke, dunkle Hose. Die beiden anderen Männer hatten ebenfalls ein südländisches Aussehen und waren dunkel gekleidet.