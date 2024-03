Frontalkollision 70-Jähriger stirbt bei Unfall im Hunsrück

Ein 70 Jahre alter Autofahrer ist nach einer Frontalkollision auf der Landstraße 160 bei Fischbach im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz nahe der Grenze zum Saarland ums Leben gekommen. Ein anderer Fahrer wurde bei dem Unfall am Montag schwer verletzt, wie die Polizei in Idar-Oberstein mitteilte.