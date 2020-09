Blaulicht : Fischwilderei: Unbekannte angeln verbotenerweise Lachsforellen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Kell am See Unbekannte haben in den vergangenen Wochen unberechtigterweise in Kell am See geangelt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen, 22. August und 1. September, wurde in einer Weiheranlage außerhalb des Ortes Kell am See unberechtigt geangelt und eine größere Anzahl von Lachsforellen entwendet.