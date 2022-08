Blaulicht : Rund 80 Retter im Einsatz: Flächenbrand auf der Schneifel

Feuer an der Höckerlinie: Eine große Feldfläche brannte am Donnerstag bei Habscheid. Foto: Feuerwehr

Habscheid In der Nähe von Habscheid in der Verbandsgemeinde Prüm ist am Donnerstagnachmittag ein großes Gerstenfeld in Brand geraten. Zahlreiche Wehren, Landwirte und weitere Helfer brachten das Feuer unter Kontrolle.

Der nächste Alarm in der Eifel: Wieder ist in der Sommerhitze eine Feldfläche in Brand geraten, diesmal außerhalb von Hallert, einer Siedlung bei Habscheid. Das Gerstenfeld befindet sich zudem in der Nähe mehrerer Windkraftanlagen.

Die Ursache ist noch nicht bekannt. Es seien keine Spuren feststellbar gewesen, die auf einen Brandauslöser hätten hinweisen können, teilt die Polizei Prüm mit.

Foto: Feuerwehr

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten zum Brandort aus, darunter die Wehren aus Habscheid, Hollnich, Bleialf, Winterspelt, Prüm, Arzfeld und Eschfeld, die Werksfeuerwehr der Pronsfelder Molkerei und etwa zehn Landwirte, die mit Fässern Wasser zum Brandort brachten.

Nach ersten Einschätzungen standen zeitweise etwa drei bis vier Hektar Fläche nahe der Westwall-Höckerlinie in Flammen.

Im Einsatz waren insgesamt rund 80 Helfer. Gegen 16.50 Uhr hatten sie das Feuer bis auf Glutreste an der alten Westwall-Anlage vorerst unter Kontrolle.