Ursache unklar : Flächenbrand bei Gillenfeld

Foto: TV/Frank Göbel

Gillenfeld (red) Rund 300 Quadratmeter Land haben nach Mitteilung der Polizei am Dienstagabend, 28. Juli, kurz vor Mitternacht am Ortsrand von Gillenfeld in Richtung Strohn, in der Straße Auf Leidenberg, gebrannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aus unbekannter Ursache war ein Böschungsstreifen am Straßenrand in Brand geraten. Die Freiwillige Feuerwehr Gillenfeld löschte das Feuer, bevor es sich weiter ausbreitete. Es wurden ein Zaun, Wiese und Hecken beschädigt, die Schadenshöhe ist gering.