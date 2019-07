Einsatz : Flächenbrand bei Merzkirchen – Vier Hektar Kornfeld in Flammen

Merzkirchen-Dittlingen uf einem Kornfeld bei Merzkirchen-Dittlingen (Landkreis Trier-Saarburg) ist es am Freitagabend zu einem Flächenbrand gekommen. Etwa vier Hektar Fläche gerieten in Brand.

Es war der dritte Flächenbrand am dritten Tag in Folge für die Saarburger Einsatzkräfte. Am Mittwoch hatte es im Wald bei Kastel-Staadt und am Donnerstag im Wald bei Mettlach gebrannt.