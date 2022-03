Blaulicht : Flächenbrand bei Roth - Polizei bittet um Hinweise

Ein Flächenbrand bei Roth bei Prüm ist am Freitag dank des schnellen Eingreifens von Wehren schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.