Blaulicht : Flächenbrand: Feuerwehren bei Hosten im Einsatz

Im Eifelkreis mussten am Mittwochabend mehrere Feuerwehren einschreiten, um einen Brand unter Kontrolle zu bringen.

Am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand an der K32 zwischen Orenhofen und Hosten gerufen. Aus noch unbekannter Ursache war laut Angaben von Arnold Faber, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Speicher, ein Feld von rund 2000 Quadratmetern in Flammen aufgegangen.