Feuer : Flächenbrand in brachliegenden Weinbergen

Flächenbrand in brachliegenden Weinbergen

Enkirch 1,5 Hektar Brachland gerieten am Montag in Brand. Die Feuerwehren konnten ein Ausbreiten verhindern.

Zu einem Flächenbrand kam es am Montag, 27. Juli, gegen 17.10 Uhr in Enkirch. Nach Angaben der Polizei gerieten etwa 1,5 Hektar Brachland in Brand. Durch starken Wind begünstigt, breitete sich das Feuer über mehrere Weinbergs Wege einen Hang hinauf aus. Durch das schnelle Eingreifen verschiedener Feuerwehren konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hinweise zur Brandursache liegen derzeit nicht vor. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren der VG Traben-Trarbach, VG Sohren, VG Zell, sowie der Polizei Zell.