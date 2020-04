Polizei : Erneuter Flächenbrand

Foto: Fritz-Peter Linden

Samersbach Die Serie von Flächenbränden in der Eifel reißt nicht ab. Diesmal ist am Donnerstag gegen 19 Uhr ein trockenes, mit Laub bedecktes, mehrere Quadratmeter großes Gelände nahe der Kreisstraße 40 bei Samersbach in Flammen aufgegangen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken