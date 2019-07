Brandursache offen : Flächenbrand in Dreis-Brück - 35 Feuerwehrleute rücken an

Flächenbrand in Dreis-Brück - 35 Feuerwehrleute rücken an

Wie es zu dem Feuer gekommen ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Im Dreis-Brücker Industriegebiet haben Bäume einer Ausgleichsfläche auf einer 2000 Quadratmeterfläche in Flammen gestanden.

Flächenbrand in Dreis-Brück: Die Polizei erhielt die Meldung am 5. Juli, gegen 17.10 Uhr. Eine Baumkultur stehe im Industriegebiet "Radersberg" in der Nähe der Anschlussstelle der AS Kelberg der BAB 1 in Flammen.