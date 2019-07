Feuer : Flächenbrand in Sehlem - Seniorin leicht verletzt

Sehlem Durch den Flächenbrand in Sehlem am Samstagnachmittag wurde eine Seniorin leicht verletzt, da sie den Rauch einatmete. Die Brandursache ist noch nicht bekannt.

Zu einem größeren Flächenbrand ist die Feuerwehr am Samstagnachmittag nach Sehlem ausgerückt. Zuvor waren sie schon bei einem Flächenbrand in Esch.

Kaum war dort Brand gelöscht, ging es in die Straße "Am Gemeindeberg“ in Sehlem. Dort war aus bislang noch unbekannter Ursache ein Brand in einem Hang ausgebrochen. Nach Informationen war ein Feld von etwa 70 x 70 Meter in Flammen aufgegangen. Mit mehreren Rohren konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen.