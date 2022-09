Blaulicht : Feuerwehreinsatz in Speicher - Polizei ermittelt

Speicher In Speicher ist es am frühen Dienstagabend zu einem Flächenbrand gekommen. Die Polizei ermittelt.

Gleich zweimal hintereinander musste am frühen Dienstagabend gegen 17.10 Uhr die Feuerwehr in Speicher zu einem Flächenbrand an der Grillhütte ausrücken. Eine Fläche von rund zweihundert Quadratmetern stand in Flammen. Die Feuerwehr konnte in beiden Fällen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Übergreifen auf ein Wohngebiet verhindern. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache konnte die Polizei Bitburg am Abend auf TV-Anfrage noch nichts Genaues sagen. Die Ermittlungen laufen. Dabei soll auch geklärt werden, ob Kinder, die vor Ort angetroffen wurden, etwas mit dem Brand zu tun hatten. Möglich sei auch, dass das zweite Feuer durch ein erneutes Aufflammen eines Glutnestes des ersten Brandes ausgelöst wurde, sagte ein Polizeisprecher. Im Einsatz waren die Polizei Bitburg und die Feuerwehr Speicher.