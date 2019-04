später lesen Feuerwehr Flammen an der Trierer Europahalle FOTO: Jan Söfjer FOTO: Jan Söfjer Teilen

Die Europahalle am Trierer Viehmarkt hat drei Buchstaben weniger. Übrig geblieben ist Euro...alle. Am Dienstagabend gingen die Leuchtbuchstaben in Flammen auf. Von Jan Söfjer