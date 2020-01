Feuer : Flammen in Mehrfamilienhaus im Eifelort Mülbach (Fotos)

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Mülbach Laut Polizei gab es am frühen Abend in Mülbach in der Eifel einen Brand in einem Wohnhaus. Die Erstinformation, dass mehrere Menschen verletzt worden seien, bestätigte sich nicht.

Die Löscharbeiten dauerten gegen 18.45 Uhr noch an. Laut Polizei war das Feuer im Keller des Wohnhauses ausgebrochen.

Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Brandherd soll die Heizungsanlage im Keller gewesen sein. Diese geriet laut Polizei in Brand.

Die Höhe des Schadens ist nicht bekannt.

Das Örtchen Mülbach liegt in der Eifel zwischen Baustert und Oberweis.