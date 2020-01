Feuer : Flammen in Mehrfamilienhaus in Eifelort Mülbach - Mehrere Verletzte? (Fotos)

Foto: TV/Wilfried Hoffmann

Mülbach Nach ersten Informationen hat am frühen Abend in Mülbach in der Eifel ein Haus in Flammen gestanden. Dabei soll es vermutlich vier Verletzte gegeben haben.

Die Löscharbeiten dauern gegen 18.45 Uhr noch an. Nach ersten Informationen ist das Feuer im Erdgeschoss entstanden.

In dem Mehrfamilienhaus sollen mehrere Menschen verletzt worden sein.

Wie das Feuer entstanden ist, muss noch geprüft werden.

Das Örtchen Mülbach liegt in der Eifel zwischen Baustert und Oberweis.