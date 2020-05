Flesten (Üxheim) Illegale Müllentsorgung in der Eifel: Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte 30 Reifen in einem Wald bei Flesten (Üxheim) entsorgt haben.

Die Polizei sucht Zeugen: In einem Waldstück neben der K 69 bei Flesten (Üxheim) wurden in der Zeit vom 29. April bis 1. Mai etwa 30 PKW-Reifen entsorgt. Das teilt die Polizei am Sonntagmorgen mit.