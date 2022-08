Bombenfund in Trier : Fliegerbombe am Theater Trier entdeckt – Evakuierung wird vorbereitet

Trier Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe in der Nähe des Stadttheaters Trier am heutigen Mittwoch laufen die Vorbereitungen für die Evakuierung des Quartiers. Welche Straßen betroffen sind und woher die Bombe vermutlich stammt.

Bei der Untersuchung des Verdachtspunktes am Theater haben Experten eine britische Fliegerbombe entdeckt. Nach Angaben der Stadt Trier ist der 250 Kilogramm schwere Sprengkörper mit Aufschlagzünder aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs am Mittwoch gegen 8 Uhr von Mitarbeitern einer Spezialfirma im Heinz-Tietjen-Weg am Bühneneingang des Theaters in rund drei Metern Tiefe gefunden worden.