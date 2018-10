(Liveticker) Größter Einsatz aller Zeiten im Landkreis: Fliegerbombe in Konz entschärft

Ich kümmere mich beim Trierischen Volksfreund seit 2010 um die Konzer Ausgabe. Vorher habe ich ein Volontariat in der Redaktion absolviert und in Trier Germanistik, Politik- und Medienwissenschaft studiert. Mir ist es besonders wichtig, im Dialog mit den Lesern zu sein. Wer Anregungen hat kann sich jederzeit an mich wenden.

Update: Aufatmen in Konz. Die Entschärfung ist gegen 13.50 Uhr abgeschlossen. Der Kampfmittelräumdienst hat die Fliegerbombe, die am Mittwoch in der Konzer Innenstadt gefunden wurde, unschädlich gemacht.

Update #Fliegerbombe #Konz : Heiße Phase! Einsatzraum geräumt und gesperrt. #Kampfmittelräumdienst geht gleich an die Arbeit. #PolizeiTrier wünscht den Kollegen ein gutes Gelingen! — Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 28, 2018

Die mehr als 6000 Menschen können nach Hause zurückkehren. Die Straßensperrungen sind aufgehoben worden. Der Verkehr auf der Straße und den Schienen kann wieder fließen.

Der Ablauf bis zur Entschärfung der Bombe:

Die Evakuierung des Sperrbezirks wurde pünktlich abgeschlossen.

Seit 6 Uhr sind Feuerwehren, Rettungsdienste, Technisches Hilfswerk und Polizei im Einsatz, um Konz zu evakuieren. Hintergrund des größten Einsatzes, den es jemals im Landkreis Trier-Saarburg gab, ist der Fund einer amerikanischen Fliegerbombe am Mittwochabend. Der Fundort liegt in der Alten Straße mitten in der Innenstadt. Im Umkreis von einem Kilometer müssen bis 13 Uhr alle Häuser geräumt sein. Dann beginnt der Kampfmittelräumdienst mit der Entschärfung der Bombe.

Laut der Einsatzleitung, die im Kloster Karthaus ihr Lagezentrum eingerichtet hat, läuft die Evakuierung nach Plan. Bis 11.30 Uhr wurde zum Beispiel das Wohnheim der Lebenshilfe komplett geräumt. Im Seniorenhaus zur Buche laufen zurzeit die letzten Transporte.

Die Bundesstraßen B 51 und B 419, die ebenfalls in der Evakuierungszone liegen, sind noch bis 12.30 Uhr offen. Der letzte Zug soll um 12.48 Uhr durch Konz fahren. Dann kann die Entschärfung beginnen.

In den Notunterkünften am Schulzentrum läuft ebenfalls alles nach Plan. Mittlerweile wird die zweite von drei Hallen bezogen. Zurzeit sind dort etwa 200 Menschen untergebracht. Platz gibt es für etwa 1000 Personen. Zusätzliche Unterkünfte könnten bei Bedarf im Bürgerhaus sowie in der Turnhalle im Konzer Stadtteil Oberemmel geschaffen werden.