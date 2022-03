Kriminalität : Serie von Einbrüchen in Fließem aufgeklärt: Zeugen brachten Polizei auf die richtige Spur

Fließen Es waren mehrere Einbrecher, die im Eifelkreis hohe Schäden verursacht haben. Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter recht schnell ermitteln. Die Verdächtigen sind noch sehr jung.

Durch die Polizeiinspektion Bitburg konnten zeitnah mehrere Straftaten im Bereich Fließem und Umgebung aufgeklärt werden. Im Zeitraum zwischen dem 24. und 28. März 2022 brachen, unter wechselnder Beteiligung, mehrere Personen in das Vereinsheim und das Clubhaus des Sport- bzw. Tennisvereins in Fließem sowie einen Geräteschuppen der Villa Otrang ein. In einem Fall entwendeten die Personen eine hochwertige Musikbox. In allen Fällen verursachten sie hohe Sachschäden durch Vandalismus. Darüber hinaus wurden vier Fahrzeuge in der Ortslage Fließem zerkratzt.