Unfall : Flucht: Polizei sucht Fahrer eines beschädigten Golf

Foto: Fritz-Peter Linden

Osann-Monzel Zu einem Unfall kam es nach Angaben der Polizei am Dienstag zwischen 20 und 20.30 Uhr in der Ortslage Osann-Monzel. Der Fahrer eines schwarzen VW Golf VII befuhr die Trierer Straße aus Richtung Klausen in Richtung Ortsmitte Osann.

Kurz vor der Einmündung „Am Weisenstein“ kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die zwei rechts und linksseitig der Straße „Am Weisenstein“ befindlichen Hinweisschilder und den dortigen Maschendrahtzaun. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Ortsmitte/Bernkasteler Straße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Beim Unfallfahrzeug handelte es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen schwarz-metallic-farbenen VW Golf VII. Das Fahrzeug müsste erhebliche Beschädigungen an der linken Fahrzeughälfte aufweisen.