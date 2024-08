Verfolgungsfahrt Flucht vor der Polizei: Autofahrer springt in die Mosel

Ein Mann will einer Verkehrskontrolle entkommen - und flüchtet sich in die Mosel. Doch am anderen Ufer wartet die Polizei schon auf ihn.

28.08.2024 , 10:27 Uhr

Als die Polizei sein Auto stellte, wählte der Mann kurzerhand einen anderen Fluchtweg. (Symbolbild)

Von dpa