Von der Polizei ertappt Sieben Haftbefehle am Flughafen Hahn – aber nur zweimal ging es hinter Gitter

An Karfreitag und Ostersamstag vollstreckte die Bundespolizei Trier sieben Haftbefehle am Flughafen Hahn. Unter anderem handelte es sich um Haftbefehle gegen eine 27-jährige Frau und einen 48-jährigen Mann, die aus der Ukraine nach Deutschland einreisten. Sie waren wegen Diebstahls zu Geldstrafen in Höhe von 600 und 200 Euro verurteilt. Nach Zahlung der Geldstrafen blieben beide auf freiem Fuß.