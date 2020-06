Unglücksursache noch unklar : Flugzeugwrack in Reinsfeld wird geborgen (Update/Fotos/Video)

Foto: Florian Blaes

Reinsfeld Nach dem Absturz einer Cessna am Mittwoch, bei der der Pilot ums Leben kam, hat die Bergung der Maschine begonnen. Die Unglücksursache ist nach wie vor unklar. Es gibt aber erste Erkenntnisse.

Nach dem Absturz am Mittwoch am Sportplatz in Reinsfeld haben am Donnerstagmorgen Experten die Klärung der Unfallursache fortgesetzt, die noch am Mittwochabend begonnen hatten.„Wir waren in der Nacht auf Donnerstag bis gegen 00.30 Uhr an der Einsatzstelle und haben gemeinsam mit dem technischen Hilfswerk die Fachkräfte von Polizei und Flugunfalluntersuchung unterstützt“, berichtet Daniel Bredel, der Einsatzleiter der Feuerwehr.

Um 10 Uhr am Donnerstagmorgen wurden die Arbeiten wieder aufgenommen. „Die Kriminalpolizei und Ermittler des Bundesamtes für Flugunfalluntersuchung haben alle Teile in Augenschein genommen und dokumentieren nun alle Einzelheiten und Details“, erklärt Marc Fleischmann, Pressesprecher der Polizei und macht klar, dass die kompletten Untersuchungen mehrere Wochen und Monate andauern können. „Wenn alles gefunden wurde und in Augenschein genommen wurde, werden die Teile des Flugzeuges geborgen und zur weiteren Untersuchung nach Braunschweig gebracht“, so Fleischmann. Der Pilot wurde am späten Mittwochabend von der Feuerwehr geborgen und zur Obduktion nach Mainz gebracht. Der 49- jährige stammte aus dem Kreis Recklinghausen.

Der Radius von der eigentlichen Absturzstelle am Sportplatz bis zu den ganzen Trümmerteilen auf einer Weide und im Wald ist sehr groß. „Angesichts des Umfangs, in dem man weitere Flugzeugteile gefunden hat, gehen wir davon aus, dass die Maschine in der Luft bereits auseinandergebrochen ist“, sagte der Polizeisprecher. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall in der Luft. Zum Zeitpunkt des Unfalls zog ein starker Schauer über den Hochwald. Ob dort auch ein Gewitter eine Rolle spielte, müssen weitere Auswertungen von Wetter- und Flugdaten ergeben.

Zur Unfallstelle geeilt ist auch Herbert Eiden, Platzwart beim TuS Reinsfeld. „Meine Frau hat mich zu Hause angerufen, um zu fragen ob es mir gut geht und ob ich schon mitbekommen habe, was am Sportplatz passiert ist“, erinnert sich Eiden. Er hatte, bis ein Regenschauer kam, den Rasen am Sportplatz gemäht. „Ich bin richtig froh, dass ich abgebrochen habe und nach Hause gefahren bin - trotzdem auch erschrocken, wenn ich daran denke, was da noch hätte passieren können“, zeigt sich Herbert Eiden bestürzt. Nach dem Anruf fuhr er gleich zum Sportplatz.

Auch der Ortsbürgermeister von Reinsfeld Uwe Roßmann ist zur Absturzstelle gefahren. „Mich haben die Behörden zu Hause angerufen und mitgeteilt, dass es am Sportplatz zu einem Flugzeugabsturz gekommen ist“ erinnert sich Roßmann. Bei ihm laufen viele Drähte zusammen, das Telefon steht kaum still. „Viele Reinsfelder haben den Knall mitbekommen und anschließend die vielen Martinshörner. Dass dann die Menschen sich große Gedanken machen, ist ganz klar“ so der Bürgermeister.

Angesichts der Nähe zum Neubaugebiet des Ortes hatten die Bewohner großes Glück. „Die Absturzstelle ist nur wenige hundert Meter von den ersten Häusern entfernt. Es ist nicht auszumalen, was noch alles hätte passieren können“ so Uwe Roßmann. Wie alle Menschen in der Region, ist auch er bestürzt, dass ein Mensch bei dem Absturz ums Leben gekommen ist.

Schweres Gerät rollt am Donnerstagmorgen am Sportplatz an. Das Technische Hilfswerk aus Saarburg kommt mit allen Fahrzeugen zur Bergung des Wracks. Mit dabei ist auch ein Bagger und ein großer Radlader. Bereits in der Nacht war das THW aus Hermeskeil stundenlang im Einsatz, um die Absturzstelle großräumig auszuleuchten. „Das THW wird nun mit dem Radlader eine Schneise und Zuwegung zu den Wrackteilen im Wald frei machen, um dort problemlos bergen zu können“ erklärt Daniel Bredel, der Einsatzleiter. Zeitgleich sind im Wald die Ermittler der Unfalluntersuchungsstelle noch mit ihren Arbeiten beschäftigt. Auch der Revierförster Martin Ritter und Waldarbeiter sind dort im Einsatz. „Es liegen Trümmerteile auf privaten Waldboden und auf stattlichem Boden. Sorgen bereiten uns die Kraftstoffe, die ausgelaufen sind“ so der Ortsbürgermeister. Fachkräfte der Wasserbehörde begutachten die Stellen im Wald und ordnen entsprechende Proben an.