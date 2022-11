Blaulicht : Heizungsraum in Flußbach in Flammen

Foto: Agentur Siko 9 Bilder Heizungsraum in Flußbach in Flammen

Flußbach Die Feuerwehr musste am Sonntagnachmittag zu eine Einsatz in Flußbach ausrücken. In einem Heizungskeller war dort ein Feuer ausgebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Siko Agentur