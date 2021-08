Kriminalität : Flutopfer in Kordel: Fenster zum Trocknen geöffnet - Diebe steigen ein

Flutopfer in Kordel: Fenster zum Trocknen geöffnet - Diebe steigen ein

Trier Nach der Flutkatastrophe in Kordel muss die Feuchtigkeit in den Wänden raus. Das nutzten nun Diebe auf der Suche nach Baugeräten aus.

„Notsituation ausgenutzt“, betitelt die Polizei ihre Meldung zum Einbruch. Demnach verschafften sich die unbekannten Diebe in der Zeit vom 16. bis 20. August Zugang zum Einfamilienhaus in der St.-Amandus-Straße in Kordel.