Gefährliche Wetterlage : Sieben Verletzte nach schweren Unfällen auf L48 bei Föhren (Fotos)

Föhren/Bekond Bei gleich zwei Frontalzusammenstößen bei Föhren wurden am Samstagabend mehrere Personen, darunter auch Kinder, verletzt. Die Kreuzungen mussten für längere Zeit gesperrt werden.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 17:15 Uhr auf der L48 auf Höhe der Autobahnausfahrt zur A1. Aus bisher ungeklärten Gründen sind dort zwei Autos frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurden die Fahrzeuge in ein weiteres Auto geschoben. Durch den Verkehrsunfall wurden fünf Personen, darunter ein drei- und ein sechsjähriges Kind, leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An den Wagen entstand Sachschaden im hohen fünfstelligem Bereich. Aufgrund von Bergungsarbeiten musste sowohl die L48, als auch die Auf- und Abfahrt der A1 für circa zwei Stunden voll gesperrt werden.